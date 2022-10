Stankovic come Boskov? Vujadin iniziò con una vittoria

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 ottobre 2022)e il mito, alla Sampdoria per cercare di ripercorrere le orme dell’ex allenatore blucerchiato Dejansi è presentato a Genova in casa blucerchiata facendo un riferimento che ha certamente inorgoglito la tifoseria locale: «Non ho guardato ai due punti ottenuti finora ma alla storia di questo club. In Serbia siamo cresciuti con il mito della Sampdoria die solo perché si giocò sul neutro di Sofia non feci il raccattapalle nella sfida di Coppa dei Campioni con la mia Stella Rossa. Sakic qui è stato calciatore prima e vice di Mihajlovic poi: all’epoca riuscirono a centrare la salvezza e sono certo che mi darà una grossa mano anche questa volta». Bologna–Sampdoria sarà una sfida importante in ottica classifica, la squadra di Thiago Motta è la prima della zona salvezza con 4 punti in più ...