Si tratta del Polycerella emertoni: la scoperta è stata fatta all'interno della Marina del Fezzano dalla biologa Erika ...... percorsi culturali per promuovere e mantenere la biodiversità, attraverso il riconoscimento delle piante autoctone ed e l'individuazione della presenza di, la definizione di una road ... Specie aliene, mollusco originario del Connecticut individuato a Porto Venere Lunga fino a 5 millimetri, la "Polycerella emertoni" ha un corpo grigio con piccole macchie brune e giallastre ed una serie di macchie bianche o verdi-giallastre in prossimità dei fianchi e della coda ...La Polycerella emertoni, già diffusa nell'Oceano Atlantico e in altre zone del Mediterraneo, scoperta nella Marina del Fezzano da due biologhe ...