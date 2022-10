“Sostituita dal famoso collega” Caterina Balivo | che delusione | ora c’è l’ufficialità

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Adesso è ufficiale e perè un incubo. Il programma Lingo non va bene e ora è stata praticamente. La notizia è stata diffusa dal sito DavideMaggio e rappresenta decisamente una brutta news per il pubblico della conduttrice. Lei era entusiasta di questo ritorno in televisione dopo un bel po’ di attesa, ma purtroppo le premesse della vigilia non sono state rispettate e la situazione è precipitata settimana dopo settimana. E ora l’epilogo peggiore è purtroppo arrivato. Parlando die di Lingo e del fatto che sia ormai statada La7, erano fuoriuscite notizie tutt’altro che rassicuranti già a fine settembre. Il dato risalente a martedì 27 settembre, era stato un durissimo colpo per lei. Solamente 115mila spettatori avevano seguito il ...

Geopop

Tra gli ospiti fissi, anche l'ex Bonas Sara Croce,ad Avanti un altro dall'ex gieffina ... Maurizio Costanzo Show, salta la puntata: perché il programma è stato sospeso In ondalontano ...... invece, aveva quasi ottenuto la parte solo per poi esseredalla canadese Amanda Walsh , ...secondo momento il personaggio è stato riformulato in una giovane aspirante attrice proveniente... L'innovativa turbina eolica che trasforma il traffico in energia: come funziona e perché è utile Almeno fino all’Astana Open di quest’anno, torneo nel 2022 promosso ad ATP 500, e che curiosamente è proprio il torneo che sostituisce l’ATP di Pechino ... in programma nel capoluogo piemontese dal 13 ...Apple rende iPhone 14 Plus disponibile all'acquisto ovunque in Italia: la variante Plus arriva molto dopo le altre a questi prezzi.