Sonia Bruganelli | l’amaro messaggio dopo l’addio | “Che grande perdita…” | Fan senza parole

Stile e Trend Fanpage

e Paolo Bonolis, uscita romantica e cena/ Poi ognuno a casa sua... Certo che Tiziano Ferro è prova assai ardua perché il cantante di Latina è uno di quelli in grado di variare tra ...Spazio anche al Grande Fratello Vip e al 'caso Bellavia' con. Al momento non si sa se la puntata verrà recuperata nel corso dei prossimi appuntamenti. Cosa andrà in onda dopo la ... La sfilata di Sonia Bruganelli al GF Vip 7 con il tubino griffato: il look vale oltre 3mila euro Al Grande fratello vip, nel corso dell'ultima puntata andata in onda giovedì 6 ottobre, si è parlato anche del triangolo tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Scontro tra De ...Durante l’ultima puntata in diretta del Gf Vip, si è affrontato in studio l’abbandono volontario del gioco da parte di Sara Manfuso. In studio Sara ha spiegato le sue motivazioni che, a sorpresa, sono ...