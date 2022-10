“Se guardandoci negli occhi qualcuno li abbasserà | non sarà colpa mia” | la lettera di Marco Bellavia ai concorrenti del GF Vip | VIDEO

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un giorno, non si sa ancora quando, tornerà all’interno della Casa di Cinecittà per confrontarsi con gli altri. Quelli che – non tutti, ma molti – non hanno capito il suo dolore, la sua depressione e tutte le conseguenze mentali che tutto ciò ha provocato e continua a provocare nella sua mente. Prima di quel giorno, però, unafirmata daè stata letta, in diretta, agli inquilini rimasti all’interno del reality, a quelli squalificati proprio per i loro comportamenti “da bulli” e a quelli esclusi dal televoto. Solo insieme si può soffrire di meno. Solo condividendo un dolore, lo rendiamo meno pesante e insopportabile. Le parole di. #GFVIP pic.twitter.com/TNiOP2wdzb — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 6, 2022...

" Tranquilli non giudico nessuno - aggiunge Marco - c'è bisogno di dialogare, di condividere, seocchi qualcuno li abbasserà non sarà colpa mia . Vi abbraccio Marco". Solo Gegia ha ...Se poi,occhi, qualcuno li abbasserà... beh, non sarà colpa mia".Un giorno, non si sa ancora quando, tornerà all’interno della Casa di Cinecittà per confrontarsi con gli altri concorrenti. Quelli che – non tutti, ma molti – non hanno capito il suo dolore, la sua de ...La splendida e lunghissima lettera di Marco Bellavia ai vipponi della casa del Grande Fratello Vip dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi ...