Saverio Raimondo | il monologo choc su Emma Marrone e Vanessa Incontrada | «Grasse? Io mi mast***o con le loro foto»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ildia “Le Iene” ha scatenato la polemica. Il comico ha parlato di body positivity a modo suo, citando. Ma le sue parole non sono piaciute, soprattutto al pubblico dei social, che ha risposto impietoso. Cosa ha detto? «Prendiamo il caso delle gambotte di– dicedurante il suo sketch – C’è stato un uomo (il giornalista Davide Maggio, ndc) che ha commentato il fatto che non sarebbe dovuta scendere la scale dell’Ariston con le calze a rete in quanto ha, appunto, le “gambotte”. Un commento giudicato sessista, tanto che Internet si è sollevato”. “Ebbene, io per esprimere le mia solidarietà ...