Sarà a Liverpool l’Eurovision Song Contest 2023 per conto di Kiev | il logo con l’omaggio all’Ucraina – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022)la città di, nel Regno Unito, a ospitare. Occhi puntati dunque sulla sull’M&S Bank Arena dida 11.000 posti per le tre serate che culmineranno con la gran finale del 13 maggioin cui si scoprirà quale paese vincerà la 67edizione della kermesse canora. Le due semifinali si svolgeranno invece martedì 9 e giovedì 11 maggio. Secondo quanto riferito dagli organizzatori,è stata scelta «a seguito di una lunga procedura in cui sono state esaminate le diverse strutture della sede, valutandone la capacità di ospitare migliaia di delegazioni, staff, fan e giornalisti in visita, senza dimenticare l’offerta culturale della città ospitante, nel ...