Salernitana-Ribery | si lavora per la risoluzione del contratto | il francese pensa al ritiro

...in fase di organizzazione) con il presidente Iervolino eche potrebbero annunciare non soltanto la decisione del giocatore ma anche il ruolo che lo stessoricoprirà nella, ...ha vestito anche la fascia da capitano dellae l'anno scorso collezionó 3 assist in 23 partite. I tanti problemi fisici l'hanno costretto ai box per un buon numero di partite ...Il francese, fermo da agosto, potrebbe entrare nello staff di Nicola Frank Ribery è molto vicino alla rescissione consensuale con la Salernitana e al ...Il campione francese ha deciso di lasciare il calcio, in futuro potrebbe fare il dirigente alla Salernitana. Ecco le cose che non sapete: la sofferenza da bambino, il no alla chirurgia estetica ...