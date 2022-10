Russia | San Pietroburgo “cancella” il Natale | servono soldi per la guerra

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Mosca – Le autorità di Sanhanno annunciato l’annullamento degli eventi previsti per festeggiare ile hanno precisato che destineranno questi fondi all’acquisto di equipaggiamenti militari per le truppe delladestinate all’Ucraina. “In una riunione del governatore Alexander Beglov con i membri del governo cittadino – ha comunicato l’Amministrazione Comunale – è stata presa la decisione di annullare gli eventi festivi precedentemente pianificati in occasione del nuovo anno. I fondi risparmiati verranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature aggiuntive per volontari e mobilitati”. Pertanto, secondo l’agenzia di stampa russa Tass, quest’anno i tradizionali concerti non si terranno in Piazza del Palazzo o in via Nevsky, così come i fuochi d’artificio o il ricevimento di beneficenza nel Palazzo di Tauride. ...