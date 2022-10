Roma | Wijnaldum torna a sorridere | l’aggiornamento sul rientro FOTO

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Arrivano ottime notizie in casaper quanto riguarda il recupero di Georginio, che ha postato sul suo profilo Instagram un importante aggiornamento sulle proprie condizioni che fa ben sperare i tifosi giallorossi. Out dallo scorso agosto per la frattura alla tibia destra rimediata in allenamento, Gini aveva pubblicato nelle scorse settimane dei filmati che mostravano un suo allenamento con i fisioterapisti. Nell’ultimo video, invece, il giocatore giallorosso ha mostrato la tanto attesa rimozione del gesso e i primi passi in cui poggia tranquillamente sulle proprie gambe, con l’ausilio, ovviamente, delle stampelle.Recupero “Giornata emozionante con i medici. Il mio gesso è stato rimosso. Wow, mi sento molto meglio”. Così l’ex Liverpool ha descritto questa tappa cruciale nel suo ...

