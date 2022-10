Roma vs Betis Siviglia 1-2 | Dybala illude gelo nel finale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Termina il match delle ore 21 allo stadio Olimpico travs1-2. I giallorossi perdono in casa e si fermano al terzo posto in classifica. La settimana prossima il ritorno a Sevilla.vs1-2: Zaniolo espulso nelSi complica il percorso dei giallorossi che perdono in uno stadio sold out gelati sulda un colpo di testa Luiz Henrique all’88’. Una doccia fredda all’Olimpico nel quale si assiste ad un match duro con occasioni da entrambe le parti. La squadra di Mourinho parte col piede giusto. Il primo episodio chiave al 32esimo quando un check Var, per un fallo di mano Joaquin, porta all’assegnazione di un rigore ai capitolini realizzato da. I ragazzi di mister Pellegrini ...

...girone di Europa League dellasi è ora messo in una posizione scomoda. All'Olimpico è infatti arrivata la seconda sconfitta in tre partite, con il ko per 2 - 1 contro gli spagnoli del Real...Seconda sconfitta in Europa League per la, battuta 1 - 0 all'Olimpico dagli spagnoli delSiviglia che dominano così la classifica del gruppo C a +6 punti. Dybala sblocca la partita su rigore concesso dal Var dopo il tocco con la ...Roma - Betis 1-2, Mourinho snobba la Conference: "Meglio restare in Europa League che scendere...." - Noi Biancocelesti ...La sconfitta casalinga è una vera e propria doccia gelata per Mourinho e i suoi ragazzi che avevano assaporato la possibilità di vincere il match, ma che ...