Roma | strade chiuse e deviazioni nel weekend | CGIL e manifestazioni nelle piazze | poi lo sport dall’Olimpico al litorale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si preannuncia unda bollino nero sul fronte della viabilità a. Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 è infatti fitta l’agenda degli appuntamenti in città, dalledi Piazza a tutta una serie di eventiivi che, di fatto, paralizzeranno la circolazione dalla zona dell’Olimpico fino al. Vediamo dunque tutte i dettagli in merito. Manifestazionesabato 8 ottobre Partiamo da domani. Doppia manifestazione con corteo per ricordare a distanza di un anno i fatti accaduti il 9 ottobre 2021 alla sede dellain Corso Italia. Dalle 13 alle 18 circa 10 mila persone sfileranno in corteo da piazza della Repubblica a piazza del Popolo percorrendo il seguente itinerario: via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza ...