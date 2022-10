Roma incontra Islamabad. Bilaterale a Segredifesa

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si è svolta a, nella sede di, la riunionetra Italia e Pakistan dedicata al settore della Difesa. Il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, Luciano Portolano, hato il segretario del ministero della Difesa per la produzione del Pakistan, Humayun Aziz, in visita in Italia per il 14esimo Joint committee meeting on Defence systems tra i due Paesi. Colloquio che segue quello con la sottosegretaria alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione del quale si era fatto un punto sull’avanzato livello di cooperazione raggiunto sul piano industriale e dei materiali militari. In merito, la sottosegretaria aveva assicurato “la disponibilità nazionale a valutare, in particolare, ulteriori programmi di cessione di materiale non più in uso da parte della Difesa ...