Roma - Betis 1 - 2 | gol e video highlights

Un gol di Luiz Henrique a pochi minuti dalla fine regala la vittoria alche resta ferma a quota 3 in classifica nel Girone C di Europa League. Ecco il video con tutti i gol e gli higlights della sfida di Europa ...Ivan Zazzaroni individua il problema delladopo la sconfitta contro il: la sua analisi sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, ha analizzato. IL COMMENTO - "Soprattutto l'inconsistenza di Abraham sta diventando un problema serio per Mourinho, che giustamente continua a dargli fiducia. Dybala, pur se in piena luce, ...La centralissima piazza del popolo di Roma è stata ridotta per qualche ora a discarica. Nella giornata di ieri, 6 ottobre 2022, gli ultras del Betis Siviglia, squadra spagnola che in serata ha giocato ...Serata stregata per la Roma: Dybala illude l'Olimpico, poi l'uno-due del Betis: giallorossi terzi nel proprio girone di Europa League. 0-0 per la Lazio in Austria, mentre la Conference accende la ...