Roberto Ciufoli in scena al Teatro Tor Bella Monaca con Oh! Diss’ea

(Di venerdì 7 ottobre 2022), accompagnato dalla musica dal vivo di Maurizio Camardi, torna alTorcon lo spettacolo Oh!, viaggio di un uomo solo con equipaggio Torna sul palco delTorla comicità di. Sabato 8 e domenica 9 ottobre l’attore, accompagnato dalla musica dal vivo di Maurizio Camardi, sarà incon Oh!, viaggio di un uomo solo con equipaggio. Può il più famoso testo omerico, il racconto del viaggio più incredibile della storia, diventare la base di un monologo comico?, attore, doppiatore, comico e regista teatrale porta così in ...

