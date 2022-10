Ritardi dell’Italia nel PNRR? Anche l’Europa | come Draghi | smentisce Giorgia Meloni

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Aveva deciso di non festeggiare e di non parlare dopo la vittoria delle elezioni. Lo aveva fatto, dice, per consentire di procedere in modo ordinato con la transizione tra il governo uscente (quello guidato da Mario) e quello che sarà guidato da. Poi, però, nel corso dell’Esecutivo nazionale del partito che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di via della Scrofa, è arrivato quell’attacco – già respinto al mittente – nei confronti del governo uscente suinelda parte del nostro Paese. E dopo la secca smentita di Palazzo Chigi è arrivataquella delsmentitadalNel corso del ...