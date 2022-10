Rieti | svolta nel giallo dell' ex postina Silvia Cipriani | indagato il nipote Valerio per omicidio volontario

Open

nel giallo dell'ex postina scomparsa lo scorso 21 luglio: la Procura diavrebe indagato il nipote Valerio. La notizia è stata diffuda durante la trasmissione televisiva di Rete 4 condotta ......nullità per vizi di forma sollevati dalla difesa perché 'parte dell'udienza preliminare si è... Mauro Ranalli (61enne di Roma); Giuseppe Troiani (63enne di); Enrico Viale (65enne di ... Rieti, svolta sul caso dell’ex postina scomparsa: indagato il nipote per omicidio volontario Valerio Cipriani, il nipote di Silvia la ex postina di 77 anni scomparsa da Contigliano in provincia di Rieti e cui resti sono stati ritrovati qualche giorno fa in un bosco della zona, ...C'è una svolta nell'ambito dell'inchiesta sulla 77enne ex postina Silvia Cipriani: la Procura di Rieti ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario ma non per ...