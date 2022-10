Rho-Monza chiusa tra Paderno e Baranzate | un altro weekend di lavori

(Di venerdì 7 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Rho-anche questoper. Il traffico sarà sospeso traDugnano ain entrambe le direzioni. Rho-anche questoLa chiusura è in programma da questa sera venerdì 7 ottobre a partire dalle ore 22 fino all’alba di lunedì 10 ottobre. Un provvedimento analogo era in vigore anche nello ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

