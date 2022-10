Renault-Nissan - Nuove voci su una riorganizzazione dellAlleanza

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tornano in auge lesu una possibile ristrutturazione dell'Alleanza tra lae la. In particolare, il Financial Times e il Wall Street Journal, le due testate finanziarie più autorevoli al mondo, parlano entrambe di sempre più frequenti viaggi dei manager delle due Case automobilistiche tra la Francia e il Giappone (a fine settembre alcuni dirigenti, tra cui il direttore operativo Ashwani Gupta, erano in Francia e questo fine settimana l'ad della, Luca de Meo, è volato in Giappone), nel tentativo di superare nuovi attriti e, forse, trovare la quadra su un'ampiadel sodalizio, nato nel 1999, da annunciare già a novembre. Le indiscrezioni. Secondo le due testate, lastarebbe chiedendo alla...

Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le qualisi presenta dacon due proposte. La prima riguarda la richiesta adi investire in una divisione di 'veicoli ...Roma, 7 ott. - " Missione giapponese nel fine settimana per l'amministratore delegato dellaLuca de Meo che è volato a Tokyo per colloqui con l'ad diMakoto Uchida in un confronto che " riferisce il Financial Times " punta a superaro lo stallo nei rapporti fra le due case e ...Tornano in auge le voci su una possibile ristrutturazione dell’Alleanza tra la Renault e la Nissan. In particolare, il Financial Times e il Wall Street Journal, le due testate finanziarie più ...NEW YORK - L’amministratore delegato di Renault Luce de Meo vola a Tokyo per incontrare i vertici di Nissan con l’obiettivo di sbloccare l’impasse sulla disputa per ...