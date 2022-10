Registrati problemi BPER oggi 7 ottobre al momento del login

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sono segnalati in queste ore alcuniper parte dell’utenza, considerando il fatto chepare che sia diventato difficoltoso il semplicecon le proprie credenziali alla banca. Situazione tutta da definire, alla luce di segnalazioni che alnon mi inducono a parlare di down. Allo stesso tempo, però, la situazione va valutata con grande attenzione, in quanto si trascina ormai da circa 30 minuti. Insomma, abbiamo alcuni elementi sui quali possiamo soffermarci questa mattina. Si riscontrano in questi minuti: la situazionealdelIn passato, sul nostro magazine, abbiamo parlato di ...