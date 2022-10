Regioni contro il caro-bollette | la stretta nel Lazio | più smartworking e luci negli uffici spente prima

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Alle prese con il-energia e l’aumento delledi gas e luce per imprese e famiglie, anche la Regioneadotterà misure per il risparmio energetico. I provvedimenti previsti riguarderanno lo smart working, la riduzione dell’illuminazione e l’abbassamento delle temperature per i riscaldamenti. In particolare – come ha annunciato il vice presidente della Regione, Daniele Leodori ad Ansa – ci sarà una «prosecuzione del tele-lavoro» per i dipendenti dell’Istituzione, oltre alla riduzione dell’illuminazione. Altre misure per il risparmio che prenderà in considerazione la Regioneriguarderanno «la chiusura anticipata di alcune strutture», in particolare glidove non ci sono contatti con il pubblico. E ancora, in linea con il Piano di ...