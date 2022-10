Regina Elisabetta II | segreti inconfessabili | il mistero di Westminster

(Di venerdì 7 ottobre 2022) LaII si è portata via con sé tanti, tra cui ildi. L’Abbazia è piena di storie e leggende che hanno attraversato secoli. Da quando è venuta a mancare la seconda sovrana più lunga di sempre, subito dietro al re francese Luigi XIV, sono uscite fuori tantissime storie. Alcune di queste, tra l’altro, era completamente estranee alla maggior parte delle persone. Tra le narrazioni più interessanti ci sono iche abbracciano la chiesa più importante di tutta l’Inghilterra. fonte foto: AnsaL’Abbazia diesiste mille anni ed è un luogo di enorme importanza per tutta la famiglia reale, oltre che uno degli edifici storici più rilevanti nel paese. Una fisicità ...

CulturaIdentità

... miserie e viltà di una favola triste Le fatiche di, i doveri di unafino all'ultimo giorno Se non altro è finita l'epoca dei selfie ...... che però attenzione è l'unico riscontro dal momento che i Gunners devono ancora disputare l'altra partita, rinviata nei giorni del lutto per la morte della. Quindi 3 punti in ... “La Regina Elisabetta fenomeno planetario. I monarchici sono il futuro” Stile, pose, scelte di vita: la Duchessa del Sussex copia spudoratamente la moglie di Edoardo VIII. E' impossibile negarlo ...È polemica sulla data dell’incoronazione di re Carlo III. Il quotidiano britannico Daily Mail ha annunciato la cerimonia per il 2 giugno ...