Quotidiani sportivi | le prime pagine | ripresa Inter | tracollo Roma

I dubbi dei giornali, ma i numeri salvano CDK Questa mattina isi sono domandati effettivamente se sia giusto che De Ketelaere giochi ancora in maglia rossonera da titolare. Il ...Da 'La Gazzetta dello Sport', al 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport': i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, dei principali...Comincia ad esserci qualche dubbio sul futuro della panchina granata, ma l'obiettivo è quello di tenersi stretto il croato. E Tuttosport svela quali sarebbero i ...Si è chiusa ieri, con gli impegni di Europa League e di Conference, la tre giorni di impegni europei anche per le italiane, il bilancio del giovedì sorride soltanto alla Fiorentina: successo per 3-0 a ...