Quando uccisero Anna Politkovskaja Era il 7 ottobre del 2006 | lo stesso giorno del compleanno di Putin

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "L'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede". Una frase semplice e dura come una pietra, una lezione che non ti può insegnare davvero nessuna scuola di giornalismo, la devi sentire ...

In Anna questo amore per un giornalismo utile al suo Paese non è mai scomparso, anche quando ha capito che era una condannata a morte. Con l'ascesa di un leader tiranno: sì, proprio lui, Vladimir Putin.