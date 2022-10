Propaganda Live ospita i Verdena e Aldo Cazzullo | le anticipazioni di venerdì 7 ottobre

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il programma vede come ospiti fissi la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi e il giornalista del TG LA7 Paolo Celata . Nelle prime cinque stagioni anche il giornalista ed ex direttore de L'...

torna stasera venerdì 7 ottobre, si parlerà del Nuovo Governo, delle elezioni del Presidente brasiliano, del Pd e della guerra in Ucraina. Ospiti i Verdena e Aldo Cazzullo Tutto pronto,...Anchemi piace, Zoro è molto bravo. Cosa mi piace meno Formigli mi piace, è bravissimo, ma il suo modo di porre le domande forse è un po' troppo come se volesse dare lui anche le ...Propaganda Live torna stasera venerdì 7 ottobre, si parlerà del Nuovo Governo, delle elezioni del Presidente brasiliano, del Pd e della guerra in Ucraina. Ospiti i Verdena e Aldo Cazzullo ...Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 7 ottobre 2022, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ...