Il Sole 24 ORE

... professore ordinario di economia aziendale, vice - direttore di ALTIS e direttore scientifico di Sustainability Makers e del Corso '' - Qualche anno fa i dati erano molto ......Park & Startup Accelerator in stretta collaborazione con Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e il Politecnico di Milano per individuare progetti tecnologici in ambitoe ... Professione Sostenibilità: risorsa indispensabile per le imprese - Il Sole 24 ORE