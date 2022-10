Price cap sul gas | ecco gli schieramenti al vertice di Praga che ha già rimandato la decisione

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Le trattative sulcap vanno avanti. Per ladefinitiva, però, ci sarà ancora da aspettare. Alinformale che si svolge oggi nel castello di, sono tre i temi più importanti di cui discuteranno i leader europei. Il primo, come spiega la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, riguarda la strategia europea per limitare i prezzi del gas. «La seconda cosa importante da discutere – ha aggiunto – è il level playing field, che permette alle aziende di ogni Paese di avere le stesse possibilità di partecipare al mercato unico. Il terzo punto è il RePowerEu e come potenziarlo». Von der Leyen ha poi ricordato che quello di oggi è soltanto uninformale e, di conseguenza, «non ci saranno decisioni» fino al prossimo Consiglio europeo di ottobre. «La Commissione aveva ...

Tensione, dunque, che arriva in un momento in cui a livello europeo qualcosa sembra sbloccarsi sulla proposta italiana di unsul gas . È proprio la numero uno della Commissione, Ursula von ...Ma ora la situazione si è evoluta e gli Stati membri vogliono discutere ora il. Confido si possa trovare una soluzione'. 'I nostri cittadini chiedono soluzioni, devono pagare le bollette, e ...Gas, cosa prevede il piano dell’Italia per la Ue Roma e altri tre Paesi: un corridoio dinamico per fermare i prezzi. Mattarella da Steinmeier: basta speculazioni, è l’ora della solidarietà MARCO… Legg ..."Nel frattempo però - ha precisato - abbiamo stoccaggi sopra il 90% e abbiamo ridotto il gas russo dal 40 al 7,5%, quindi quel rischio si è molto ridotto in questi mesi".