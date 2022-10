Previsioni meteo | weekend a due facce | sabato soleggiato ma domenica di pioggia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La perturbazione in risalita dall'Algeria porta temperature e piogge autunnali in sostituzione del clima estivo d'ottobre. Darovesci temporaleschi a partire dalla Sardegna. Quindi nel versante tirrenico e sul settentrione della penisola

Sereno o poco nuvoloso durante il giorno, con foschie e nebbie nelle zone di pianura al primo mattino e dopo il tramonto. Aumento della copertura nuvolosa a partire dalla serata. Temperature ...Vediamo allora che cosa dobbiamo aspettarci LeSabato Nord, giornata in partenza soleggiata o velata con foschie e locali banchi di nebbia in sollevamento sulle pianure. Dal ...Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 13:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizz ...Previsioni meteo Nuoro, venerdì, 7 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sa ...