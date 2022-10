Pozzuoli | l’aiuola che ospita la targa di Pierluigi Rotta è in uno stato di abbandono

Leggi su ilblogdigio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Lo scorso 4 ottobre sono stati celebrati 2 anni dalla tragica scomparsa die Matteo, rimasti nei nostri cuori come “Figli delle stelle” (clicca qui per il video). Eraassolto per “vizio di mente” Alejandro Augusto Stephan Meran, l’assassino dei due agenti di polizia. Il dominicano, accusato di aver ucciso i due agenti Il Blog di Giò.