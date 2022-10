Pioggia a Suzuka | nelle libere brillano le Mercedes

(Di venerdì 7 ottobre 2022)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Comincia sotto lail weekend del Gran Premio del Giappone. Pista bagnata aper le prime due sessioni di. Se al mattino è Fernando Alonso a prendersi la scena con la sua Alpine in 1'42?248, davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz (+0?315) e Charles Leclerc (+0?386),FP2 salgono in cattedra le: George Russell fa segnare il miglior tempo di giornata (1'41?935), precedendo Lewis Hamilton di 235 millesimi. In pista per pochi giri nella prima sessione, alle spalle delle Frecce d'Argento si piazzano le Red Bull di Max Verstappen (+0?851) e Sergio Perez (+0?899), quindi il danese Magnussen con la Haas (+1?252). Solo sesto Sainz (+1?269), che precede Alonso e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), nono Esteban Ocon (Alpine) e decimo il ...

Non inizia sotto una buona stella il weekend giapponese per Mick Schumacher. L'alfiere della Haas infatti sarà costretto a non prendere parte alle ... A causa della grande quantità di...Come sottolineato da Isola, si tratta di test importanti per definire lo sviluppo della gomma e sono l'occasione per avere informazioni fondamentali per le squadre, pensando al progetto della ...