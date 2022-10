Piazza Affari perde ancora terreno | sale lo spread

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimanain perdita e sotto i 21mila punti per, sulla scia dei risultati negativi delle altre Piazze europee e di Wall Street. A settembre negli Usa sono aumentati di 263mila unità i posti di lavoro non agricoli. Secondo Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia, questo dato conferma quello che avevano anticipato i falchi all’interno del board della Fed e cioè che l’economia statunitense sarebbe in grado di reggere ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Nella prossima riunione di inizio novembre della Fed, quindi, ci potrebbe essere un nuovo rialzo di 75 punti base del costo del denaro. Il Ftse Mib chiudendo l’1,13%, a 20.901,56 punti. In rialzo lotra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 250 punti ...

