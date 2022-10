Perché Le tre e un quarto si sono ritirate da Reazione a catena

Leggi su diredonna

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Alla fine Le tre e un, uno dei terzetti più vincenti di, hanno deciso di ritirarsi. Termina dunque in maniera inaspettata la cavalcata trionfale delle tre studentesse di Varese, che lasciano il quiz game di Rai 1 da imbattute. La loro permanenza aè durata complessivamente 23 puntate, nel corso delle quali hanno portato a casa la bellezza di 230 mila euro in gettoni d’oro. Una vincita record, che le consegna per sempre alla storia del programma televisivo. Ma ? Alla base della loro scelta c’è l’Università. Per loro, infatti, era impossibile proseguire insieme il programma, dato che Letizia – come spiegato da Carolina – ha l’obbligo di frequentare l’Università se non vuole perdere la borsa di studio. Non appena il conduttore Marco Liorni – ex volto delle prime ...