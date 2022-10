“Per il Carnevale 2023 Putignano si trasforma nel villaggio delle fiabe” Edizione 629

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, per la 629^il rinnovato CdA guidato dal Presidente Giuseppe Vinella programma quindi un evento che intende essere innovativo. Lo fa da subito, con il Regolamento per la manifestazione di interesse finalizzato alla selezione dei progetti dei carri che sfileranno il prossimo febbraio, e precisamente sabato 4 febbraio, domenica 12 e 19 febbraio e martedì 21 febbraio, con la possibilità di una ulteriore sfilata da svolgersi sabato 25 febbraio, al fine di dar vita ad un nuovo, ulteriore rito, che vada ad aggiungersi a quelli tradizionali (U’ conz’l, uso funerario diffuso nell’Italia meridionale consistente nell’offerta di cibo ai familiari del defunto, in questo caso sarà la cittadina putignanese a dover essere consolata per la morte ...