Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Danzica 2022 | Tali-Frasca sesti dopo la rhythm dance | Nakai vince la gara femminile

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Parte molto bene il cammino dei danzatori Noemi-Stefanonel circuito ISU-2023 didi figura. La coppia azzurra infatti si è piazzata al sesto postola, con un gap rispetto alla terza posizione di poco più di un punto, fattore che renderà la danza libera di domani particolarmente allettante. Sì perché nello specifico ci sono ben cinque coppie raccolte in un fazzoletto e distanziate tra di loro di appena una lunghezza, per cui per tutti sarà importante non sbagliare in quanto ogni minima sbavatura potrà essere determinante. Gli atleti di Brunhilde Bianchi e Valter Rizzo sono stati autori di un’ottima performance, ricevendo un buon riscontro in termini di ...

