Pallavolo | Mondiali | Argentina ko 3-0 e le azzurre volano ai quarti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Rotterdam, 7 ott. - (Adnkronos) - L'Italvolley femminile vola aidi finale dei campionati del mondo. Lecentrano la qualificazione grazie al successo per 3-0 sull'. Alla Ahoy Arena di Rotterdam le ragazze del ct Mazzanti superano le sudamericane con i parziali di 25-19, 25-18, 25-17 in un'ora e un quarto di gioco. L'Italia tornerà in campo domani contro la Cina alle 13.30, match che servirà a decidere il primo posto nel girone e di conseguenza anche gli accoppiamenti nella fase ad eliminazione diretta.

di Ancora una prova di alto livello delle azzurre che dominano le sudamericane (già eliminate dal torneo) e domani torneranno in campo per il primo posto nel girone L'Italia di Davide Mazzanti è ai ...L'intervista Sylla: "L'Italia aivuole battere pure il razzismo" E ancora: "Sylla In seconda linea fa delle cose straordinarie e pian piano sta ritrovando le sensazioni giuste. Sta bene ... Nessuna difficoltà: l'Italia schiaccia l'Argentina 3 a 0 e conquista il pass per i quarti di finale - Italia 3 - Argentina 0 - Italia 3 - Argentina 0 L'Italia ha battuto 3-0 l'Argentina in una partita della seconda fase dei Mondiali di pallavolo femminile, conquistando la certezza del passaggio ai quarti di finale del torneo. Le azzurre, alla ...(25-19; 25-18; 25-17) i netti parziali contro l'albiceleste in un match che è servito alla nazionale di Mazzanti per provare schemi e giocatrici in vista della sfida con la Cina. Con il successo di og ...