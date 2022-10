Pallavolo | Mazzanti avvisa le azzurre | ' domani contro la Cina crocevia importante'

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Rotterdam, 7 ott. - (Adnkronos) - “Vittoria che abbiamo tenuto sottollo perché la partita tatticamente non era difficile. Non ci siamo presi tanti rischi in attacco gestendo la partita”. Così il ct della nazionale difemminile Davidedopo il successo per 3-0 sull'Argentina che qualifica leai quarti di finale del mondiale. “È stata una partita lineare, le ragazze stanno bene non avevano bisogno di recuperare anche se adesso giochiamo tra meno di 24 ore -prosegue il ct dell'Italvolley-. Non abbiamo speso tantissimo oggi, questo match ci serviva per arrivare ancora megliola. E' una partitaperché laè sempre stato unsignificativo, quando ...

Miriam Sylla: "L'Italia vuole battere pure il razzismo" Mazzanti ruota ancora le schiacciatrici: contro l'Argentina è il turno di Caterina Bosetti e Miriam Sylla, a completare il ...