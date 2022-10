Osasuna difende la piazza europea a El Sadar

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 06/10/2022 alle 21:00 est I rojillos affronteranno un Valencia che recupera Yunus Musah David García e Marcos André verranno eliminati per squalifica; mentre l’Arrasate recupera il Chimy Ávila L’Athletic Club, con il ritorno dell’argentino Chimy Ávilaricevi questo venerdì il Visita a Valenzano con l’inerzia positiva del pareggio al Santiago Bernabéu, mentre i valenciani arrivano con un certo retrogusto amaro per il pareggio contro l’Espanyol dell’ultima giornata e con l’attaccante Edinson Cavani. Jagoba Arrasateallenatore della Navarrese, e i suoi allievi affrontano una nuova partita davanti ai propri tifosi con il morale rinforzato dopo la punto ottenuto al Santiago Bernabéu contro il Real Madriddove i suoi giocatori hanno prosciugato l’attuale campione di campionato nel loro ...