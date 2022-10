Nota influencer sarebbe dovuta entrare al GF Vip per uno scoop | “Ho perso 5 mila euro!”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Unaha “denunciato” un fatto curioso legato ad un mancatoche avrebbe dovuto svelare nella Casa del GF Vip: in seguito ad una diffida però tuttosaltato all’ultimo minuto e lei siritrovata con un pugno di mosche in mano (e 5euro in meno). La protagonista di questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

... sei strana però" , ha tuonato l'. Daniele Dal Moro sorprende Gegia in bagno al GF Vip in ... si legge in una. La Commissione deontologica dell'Ordine, contattata dall'Adnkronos Salute, ...Nel 2021 - si legge in unadi Medtronic - Life for a Child ha già fornito 291.200 siringhe e ... La seconda fase della campagna vedrà inoltre il coinvolgimento di alcuniche avranno il ... Nota influencer sarebbe dovuta entrare al GF Vip: "Ho perso 5 mila euro!" Nota influencer sarebbe dovuta entrare al GF Vip per uno scoop su Giulia Provvedi: "Ho perso 5 mila euro!", il curioso aneddoto.Ieri a favore del velo, oggi con le donne iraniane. Il cortocircuito di vip e influencer, che tacciono su ciò che accade in molte periferie europee, dove i diritti delle donne sono minacciati da salaf ...