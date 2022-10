Nobel per la pace | la risposta di Mosca | sequestrata sede della Memorial ong

L'assegnazione del premiola pace al dissidente bielorusso Ales Bialiatski, alla ong russa Memorial e a quella ucraina Center for Civil Liberties ha provocato un vespaio di polemiche e reazioni immediate. Un ...gli abbonati, i contenuti sono visibili anche da pc e Mac a partire dalla propria pagina ... Fu sfortunato l'esordio letterario delportoghese José Saramago, di cui si celebra a novembre il ...Oggi, 7 ottobre 2022, Memorial ha ricevuto il Premio Nobel per la pace assieme a Ales Bialiatski e al Centro per le libertà civili. L’associazione Memorial è nata in URSS alla fine degli anni Ottanta ...Un tribunale di Mosca, che stamattina in udienza ha discusso delle azioni antipatriottiche della ong premiata, ha disposto la trasformazione in bene pubblico dell'edificio dove ha sede la storica asso ...