Napoli | Raspadori ora è intoccabile Osimhen può aspettare

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Giacomoè uno degli intoccabili del. Il ritorno di Victorin campo può attendere Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomoè ora uno degli intoccabili del. Per movimenti e sacrificio, l'attaccante è il riferimento giusto per Spalletti, che se lo coccola sempre più dopo i primi gol europei. E il ritorno di Victorin campo, anche a sorpresa considerando cosa se ne pensava prima, può attendere ora. L'assenza del nigeriano, infatti, è stata tutt'altro che pesante.