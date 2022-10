(Di venerdì 7 ottobre 2022) Joeha firmato laper tutti i cittadini americani e residenti che sono stati condannati per possesso delle “cosiddette” come la marijuana da tribunali federali. “Ci sono migliaia di persone che hanno precedenti per possesso di marijuana e non riescono a trovare lavoro, casa o opportunità universitarie” ha dettocon una dichiarazione affermando che intende “aiutare a alleviare le conseguenze collaterali di queste condanne”. Al momento non c’e’ nessun detenuto nelle prigioni federali per il reato di semplice possesso. La Casa Bianca esorta i governatori a seguire l’esempio. Ricorda inoltre che con le 6500 persone che avranno beneficio da questafederale, vi sono tuttavia molte più persone che hanno ricevuto condanne a livello statale. LEGGI ...

In campagna elettorale Biden aveva dichiarato di voler non intrattenere rapporti con l'Arabia ... Biden anti Opec e non soltanto Biden da parte sua si sta già muovendo per depotenziare la mossa Opec+. ... Mossa elettorale di Biden: grazia i detenuti per droghe leggere. Ma in California la "canna libera" ha fallito