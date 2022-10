Mondiali volley femminile | Italia-Cina | dove vederla in diretta tv e in streaming

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’Italin “rosa” di coach Mazzanti arriva a quello definibile come il primo match spartiacque della rassegna iridata, che completerà il quadro degli incontri delle azzurre nella Pool E. Dopo l&rsquo...

L'Italia sistema 3-0 l'Argentina e va ai quarti di finale. Il Brasile vince con l'Olanda L'Olanda è fuori del Mondiale, la squadra di Selinger è stata pesantemente battuta dal Brasile, che l'ha letteralmente annichilita suon di muri di cui ben 9 in soli 3 set di Carol: vera dominatrice so ...L'Italia vola ai quarti di finale dei Campionati del Mondo di pallavolo femminile. Le azzurre centrano la qualificazione grazie al successo per 3-0 sull'Argentina. Alla Ahoy Arena di Rotterdam le raga ...