Milano | studenti in corteo contro l’alternanza scuola-lavoro | “Da nuovo governo ci aspettiamo altri tagli” Bruciate foto di Meloni e Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si sono dati appuntamento in Largo Cairoli, di fronte al Castello Sforzesco, glidiper protestaree il. Già dalla mattinata di ieri erano comparsi striscioni all’ingresso di diversi istituti milanesi tra cui Agnesi, Tenca, Tito Livio e Varalli, in vista della mobilitazione convocata dalla Retesotto lo slogan Non è un paese per giovani’. Questa mattina, venerdì 7 ottobre, la manifestazione per “dire no alneofascista di Fratelli d’Italia e di Giorgia, per dire no alle istituzioni politiche che non pensano agli, e per dire no al...