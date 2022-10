Milan-Juventus | i tre duelli che decideranno il match

Questa sì che fu una plusvalenza: 996 milioni di lire pulite pulite, il risultato tra il miliardo incassato per la cessione e i 4 milioni spesi per l'acquisto, qualche anno prima, da una società ...Si parte sabato con tre sfide: alle 15 l'Inter è di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo, alle 18 c'è il big match tramentre alle 20.45 la prima Sampdoria di Stankovic sfida un ...La probabile formazione della Juventus contro il Milan: le scelte di Allegri ruotano intorno alla condizione di Milik ...Su come affrontare i rossoneri ha detto: "Si affronta come sempre perché è Milan-Juventus e sono i campioni d'Italia. Sarà una partita ancora più difficile perché loro vengono da una brutta sconfitta ...