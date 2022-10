Milan | alla ricerca del Tomori perduto | cosa ha travolto il difensore

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La Champions League è una centrifuga e, in quanto tale, può ribaltare nel giro di una notte l'inerzia di una squadra. Se poi precede-Juventus (domani alle 18), lo scontro diretto tra due formazioni dalle parabole opposte, può diventare la variabile decisiva. I rossoneri rientrati da Londra dopo un sonoro 0-3, si ritrovano con inediti dubbi su alcuni giocatori mentre i bianconeri, dopo il 3-1 al Maccabi Haifa, hanno fortificato qualche certezza psicologica, ultimo quarto d'ora a parte, e si ritrovano con una risorsa in più (Rabiot). Ilsi interroga sul ritmo da tenere contro la Juve. La squadra è programmata per essere intensa ma, visti i 7 infortunati attuali e la mole di assenze nelle ultime settimane, non è sempre possibile andare al massimo dei giri. Con il Chelsea ha sofferto l'impatto fisico. L'unico a viaggiare sui binari ...

