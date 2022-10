Michelle Hunziker | cambio di rotta | dopo Angiolini spunta il nome del vero amore?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Periodo turbolento ed estate molto intensa per, la quale potrebbe aver archiviato del tutto la sua relazione con Giovanni, travolta dall’onda delin queste ultime settimane ha davdimostrato di essere molto concentrata sulla propria famiglia, soprattutto dal momento in cui Aurora ha scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio, un annuncio seguito anche da un bellissimo gender party raccontato sui social. Nel frattempo, però, numerosi far della showgirl svizzera hanno anche notato come siano davcambiati alcuni aspetti della sua vita e uno di questi, non a caso, è segnato anche dal ritorno sulle scene di Odino, il cagnolino che lei e Tomaso ...