Meteo | weekend rovinato per molti italiani | le regioni colpite dal maltempo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ilsta per arrivare in Italia.per. Ecco quali saranno leStavate pensando di fare una splendida gita fuori città per il vostro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Vediamo allora che cosa dobbiamo aspettarci Le previsioniSabato Nord, giornata in partenza soleggiata o velata con foschie e locali banchi di nebbia in sollevamento sulle pianure. Dal ...Temperature stazionarie, comprese su Napoli tra 16°C e 24°C CONTINUA A LEGGERE Tendenzaper i giorni a seguire Nel corso delil cedimento dell'alta pressione porterà sulla Campania solo ...Il maltempo sta per arrivare in Italia. Weekend rovinato per molti italiani. Ecco quali saranno le regioni colpite dai temporali ...Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 13:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ...