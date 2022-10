Mercato europeo - Rischio recessione e transizione elettrica | lAcea taglia le stime | il 2022 sarà ancora negativo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ilautomobilisticoè destinato a chiudere ilcon un nuovo calo delle vendite. L'Acea, infatti, ha rivisto le proprie previsioni, mettendo in conto una nuova, decisa contrazione dei volumi e non più la leggera crescita preventivata a inizio anno. Stavolta, ildell'Unione europea dovrebbe contrarsi dell'1%, con 9,6 milioni di unità, quasi 1 milione in meno rispetto alledi febbraio, quando l'associazione aveva parlato di un incremento del 7,9% a 10,5 milioni. La revisione delleconferma una crisi della domanda, che risulta ancor più profonda se confrontata con i livelli pre-pandemia: ilrischia di perdere più di un quarto dei volumi rispetto al 2019, per la precisione il 26% (a febbraio era, invece, attesa una flessione ...

Quattroruote

