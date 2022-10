Meloni furiosa con la Francia | ' Da Boone un' inaccettabile ingerenza'

Open

Governo - ingerenze su, Calenda: 'Le parole di Boone sono inopportune' Sulla stessa scia anche il leader di Azione Carlo Calenda . Ospite a L'Aria che Tira su La7 sulle parole del ministro ...La premier in pectore Giorgia, in particolare, sembrerebbe aver tutt'altro che gradito le affermazioni fatte dalla politica. "Leggo che il ministro francese Laurence Boone avrebbe detto: '... Giorgia Meloni furiosa per le parole della ministra francese Boone: «Inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano» Nel linguaggio rinnovato post elezioni della leader di FdI questa parola spicca ripetutamente per designare il paese Italia. Vi spiego perché non è una spia ...Il ministro transalpino per gli Affari Ue ha parlato della necessità di "vigilare" sul rispetto di diritti e libertà da parte del governo italiano di Cdx ...