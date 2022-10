“Meghan bulla | Harry debole e paranoico” | i Duchi del Sussex dietro le quinte | E a tutti facevano fare il test di…

Leggi su newstv

(Di venerdì 7 ottobre 2022)sotto accusa: un nuovo romanzo dipinge il duca come ossessionato dai media e, mentre la duchessa viene definita dagli ex dipendenti come sociopatica. Le polemiche sul principenon si placano. Dopo i rumors sull’uscita della sua biografia che fa tremare la famiglia reale, un nuovo libro scandalo dipinge un ritratto impietoso del duca didefinito dall’autore “”.– newstv.itValentine Low, corrispondente del Times nel suo libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, racconta dicome di un uomo, sospettoso, preda delle sue ossessioni. Pare che il duca se è ossessionato dalla stampa nel timore che qualcuno possa venderlo ai giornali. Ma non è ...